به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان اصفهان گفت: این مرحله از طرح با هدف پیشگیری از شیوع بیماری، مهار چرخش ویروس و حفاظت از سرمایه‌های دامی در ۲۸ شهرستان و ۷۴۳ روستای استان اصفهان اجرا شد.

مرتضی نساجی افزود: در این طرح یک میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۵۰ قطعه طیور بومی و روستایی تحت پوشش مایه کوبی شدند.

رئیس اداره بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با تأکید بر حساسیت و اهمیت راهبردی مقابله با بیماری نیوکاسل گفت: نیوکاسل از جمله بیماری‌های واگیر و خسارت‌بار در جمعیت پرندگان به شمار می‌رود که با بروز و شیوع، خسارت‌های اقتصادی سنگینی را به صنعت مرغداری تحمیل می‌کند و موجب تلفات بالا می‌شود، از همین رو ایمن‌سازی پرندگان روستایی به عنوان یک سد دفاعی و بیولوژیک در برابر نفوذ بیماری به مزارع صنعتی نقش ایفا می‌کند.

وی رعایت امنیت زیستی را مکمل مایه کوبی دانست و ادامه داد: اجرای دقیق و بهنگام برنامه‌های واکسیناسیون به همراه رعایت جدی ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی در واحد‌های پرورشی، مؤثرترین ابزار در مهار چرخش ویروس و کاهش آسیب‌های اقتصادی صنعت طیور است.

مرتضی نساجی با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولیدات دامی گفت: استان اصفهان یکی از قطب‌های اصلی و استراتژیک پرورش طیور در کشور است و اداره کل دامپزشکی استان با اجرای مستمر برنامه‌های پیشگیرانه، رصد، پایش میدانی و مراقبت‌های فعال، حفظ پایدار سلامت گله‌ها و تأمین امنیت غذایی را با جدیت دنبال می‌کند.