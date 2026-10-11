به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل هوایی در سطح شهرستان یزد با توجه به قطعی برق، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.سرهنگ شفیعی گفت: با دستگیری متهم و اعتراف وی به سرقت، شناسایی دیگر اعضای این باند سرعت گرفت و در ادامه ۷ سارق غیر بومی در همین رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد از کشف ۱۹ فقره سرقت سیم و کابل هوایی در شهرستان یزد خبرداد و گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.