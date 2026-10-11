نمایشگاه آثار کودکانه با یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کلاردشت برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نمایشگاه آثار کودکانه با عنوان «با مهر شهدای دانش‌آموز میناب» به مناسبت هفته ملی کودک در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کلاردشت برپا شد و در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

در این نمایشگاه، آثار و دست‌سازه‌های کودکان و هنرمندان در موضوعات نقاشی ایران جان، سفالگری، مجسمه‌سازی، طراحی و درخت آرزو‌ها به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه با یاد دانش‌آموزان و کودکانی برگزار شد که در مدرسه شجره طیبه میناب، توسط آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند.

در حاشیه این نمایشگاه، کارگاه قصه‌گویی با موضوع سیل نیز با همکاری جوانان جمعیت هلال‌احمر شهرستان کلاردشت برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی کودکان و دانش‌آموزان با نحوه مواجهه و اقدام صحیح هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه عنوان شد.