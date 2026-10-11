به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ با انتشار فهرست «دو درصد پژوهشگران پراستناد برتر جهان» در سال ۲۰۲۶ از سوی دانشگاه استنفورد، شش عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در این فهرست معتبر علمی جای گرفتند.

براساس تازه‌ترین فهرست بین‌المللی منتشرشده از سوی دانشگاه استنفورد، شش تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در جمع دو درصد پژوهشگران پراستناد برتر جهان در سال ۲۰۲۶ (بر اساس استناد‌های دریافت‌شده در سال تقویمی ۲۰۲۵) قرار گرفتند.

در این ارزیابی بین‌المللی، دکتر جعفر عظمت، دکتر امیرعلی عباسی، دکتر فائزه شه دوست و دکتر منیژه نعمت پور همگی در رشته شیمی و دکتر حامد علیزاده پهلوانی از رشته تربیت بدنی و دکتر علی زمانی از رشته ریاضی، به عنوان پژوهشگران پراستناد دانشگاه فرهنگیان معرفی شده‌اند.

فهرست یادشده هرسال براساس داده‌های پایگاه Scopus و با اتکا بر شاخص‌های دقیق استنادی از جمله تعداد استنادها، h-index، hm-index، جایگاه نویسندگی و شاخص تلفیقی (c-score)، توسط گروه پژوهشی پروفسور John P. A. Ioannidis و با همکاری Elsevier در دانشگاه استنفورد تدوین می‌شود و از معتبرترین نظام‌های جهانی برای سنجش اثرگذاری علمی پژوهشگران به شمار می‌رود.