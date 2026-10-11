به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده تخلف گرانفروشی متصدی یک غرفه مواد غذایی مستقر در بیمارستان شهرستان نجف‌آباد، در شعبه سوم تعزیرات حکومتی این شهرستان رسیدگی شد.

حسین ایزدی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌ویژه مراجعان به مراکز درمانی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با احراز تخلف، متصدی این بوفه بیمارستانی را به دلیل ارتکاب گرانفروشی برای بار سوم، به پرداخت ۳ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۳۰ برابر میزان ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان درباره اعمال مجازات‌های تکمیلی و بازدارنده ادامه داد: بر اساس ضوابط قانونی و مصوبه سران قوا برای تشدید برخورد با گرانفروشی، با توجه به تکرار تخلف در مرتبه سوم، علاوه بر جریمه نقدی سنگین، حکم تعطیلی و مهروموم این واحد صنفی به مدت ۱۰ روز و نصب پارچه تخلف اقتصادی بر سردر بوفه به مدت ۱۴ روز صادر و اجرایی شد.

ایزدی با هشدار به متصدیان واحد‌های صنفی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه اجحاف در حق مردم و دست‌اندازی به حقوق مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در اماکن عمومی و درمانی، بدون اغماض و با اشد مجازات‌های قانونی برخورد خواهد کرد.