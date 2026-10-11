در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشورمان در روز‌های جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از مناطق کردستان آماج حملات وحشیانه قرار گرفت؛ در این میان شهرستان مرزی مریوان به ویژه کسب و کار‌ها بیشترین آسیب را متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در روز‌هایی که جنگ تحمیلی سوم، آرامش شهر مریوان را نشانه گرفت و بسیاری از واحد‌های صنفی این شهرستان را درگیر خسارت‌های سنگین کرد، امید، اما خاموش نشد.

همراهی بنیاد برکت، بار دیگر چرخه تولید و خدمت را در این شهر مرزی به حرکت درآورد و کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده توانستند مسیر بازگشت را آغاز کنند.

مجری طرح‌های اشتغال بنیاد برکت در کردستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ دو مسئله مهم شهرستان را شناسایی کردیم؛ نخست آسیب‌دیدگی واحد‌های تجاری بر اثر جنگ بود که برای آن ۱۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و تاکنون ۱۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مسئله دوم، ناترازی برق نانوایی‌ها بود که برای رفع آن ۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد و تاکنون ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.