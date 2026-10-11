یک بهله بوتیمار که به دلیل آسیب‌دیدگی قادر به پرواز نبود، پس از تیمار در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان ماسال رها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال، با اعلام این خبر گفت: در پی کشف و تحویل یک بهله پرنده وحشی بوتیمار، اقدامات لازم برای بررسی وضعیت سلامت و بازگرداندن این پرنده به طبیعت انجام شد.

حمید سلطان‌خواه افزود: این پرنده به دلیل آسیب‌دیدگی جزئی قادر به پرواز نبود که پس از تحویل به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان، از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه پس از اطمینان از بهبود وضعیت جسمانی و توانایی پرواز، بوتیمار در زیستگاه طبیعی مناسب رهاسازی شد و بار دیگر به دامان طبیعت بازگشت.

وی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده جانوران وحشی آسیب‌دیده، از هرگونه اقدام خودسرانه برای نگهداری یا درمان آنها خودداری کرده و موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.