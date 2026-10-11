شهردار اروندکنار با اشاره به خسارت آتش‌سوزی به نخلستان‌های روستایی این منطقه، بر ضرورت پاکسازی نیزارهای اطراف نخل‌ها و راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی مرزی برای پیشگیری از حوادث مشابه و کاهش خسارات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهردار اروندکنار، با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در نخلستان‌های روستاهای این منطقه گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت، اما خساراتی به نخلداران وارد کرد.

جلیل رهبان، با تأکید بر ضرورت پاکسازی نیزارهای اطراف نخلستان‌ها افزود: لازم است دهیاران و بخشداران با توجه ویژه به این موضوع، برای پاکسازی نیزارها اقدام کنند تا احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های مشابه و خسارات ناشی از آن کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت امکانات امدادی در منطقه گفت: راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی مرزی می‌تواند نقش مؤثری در تسریع عملیات اطفای حریق و کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی به مردم روستاها داشته باشد.

شهردار اروندکنار در پایان بر لزوم توجه دستگاه‌های مسئول به اقدامات پیشگیرانه و تقویت امکانات مقابله با آتش‌سوزی در مناطق روستایی اروندکنار تأکید کرد.