به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پیام حجت الاسلام حاج سید محمد کاظم مدرسی آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال جان‌سوز عالم ربانی، استاد وارسته اخلاق، حضرت آیت‌الله حاج سید علیرضا حیدری (رضوان‌الله‌علیه)، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.

آن فقید سعید، از جمله عالمانی بود که علم را با عمل، معرفت را با معنویت و جایگاه علمی را با تواضع و مردمی‌بودن درآمیخته بود. ساده‌زیستی، صفای باطن، سلوک اخلاقی و انس صمیمانه با مردم، از جلوه‌های ارزشمند شخصیت ایشان به شمار می‌رفت؛ ویژگی‌هایی که سیره عملی یک عالم دینی را در تربیت نفوس، تهذیب اخلاق و هدایت معنوی جامعه، اثربخش و ماندگار می‌سازد.

بی‌تردید، فقدان عالمان اخلاق و اسوه‌های معنویت، صرفاً فقدان یک شخصیت علمی نیست؛ بلکه محرومیت از سرچشمه‌ای از حکمت، تربیت و هدایت است که آثار و برکات آن در جان شاگردان، ارادتمندان و نسل‌های آینده استمرار می‌یابد. یاد و نام چنین بزرگانی، به‌واسطه اخلاص در بندگی، مجاهدت در مسیر تعالی اخلاقی و پیوند عمیق با مردم، در حافظه معنوی حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی باقی خواهد ماند.

اینجانب، این ضایعه اسف‌بار را به محضر مقدس حضرت بقیةالله الأعظم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، حوزه‌های علمیه، خاندان مکرم و معزز آن مرحوم، شاگردان، ارادتمندان و عموم مؤمنان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از پیشگاه خداوند متعال، برای آن عالم خدوم و مهذّب، علوّ درجات، غفران و رحمت واسعه الهی و حشر با محمد و آل محمد (علیهم‌السلام) و برای بازماندگان و مصیبت‌دیدگان، صبر جمیل، اجر جزیل و سکینه قلبی مسئلت دارم.

امید است حوزه‌های علمیه و جامعه دینی، با پاسداشت میراث علمی و اخلاقی عالمان ربانی و تداوم سیره عملی آنان، چراغ هدایت و معنویت را در مسیر تعالی انسان و جامعه اسلامی فروزان نگاه دارند.

وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الصَّالِحِینَ

سید محمد کاظم مدرسی

امام جمعه محمدآباد، بخش مرکزی یزد

آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد. پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند. مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سیدمحمدباقر مدرسی بهره برد.

او در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.

او آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد.