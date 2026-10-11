معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به خدمات آموزشی در مدارس عشایری و روستایی، حضور راهبران آموزشی و تربیتی در مناطق صعب‌العبور را از اقدامات مؤثر در کیفیت‌بخشی به آموزش دانست و گفت: راهبران آموزشی و تربیتی ما در مناطق روستایی و صعب‌العبور حضور پیدا می‌کنند تا به ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون آموزش ابتدایی با تأکید بر نقش معلمان و راهبران آموزشی و تربیتی در تحقق عدالت آموزشی، ابراز امیدواری کرد با نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم و حمایت رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش، کیفیت تعلیم و تربیت در مناطق روستایی و عشایری بیش از پیش ارتقا یابد.

رضوان حکیم‌زاده در حاشیه مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر، با اشاره به حضور وزارت آموزش و پرورش در این رویداد ملی، گفت: در غرفه وزارت آموزش و پرورش، بخشی از دستاورد‌های آموزش و پرورش روستایی و عشایری به نمایش گذاشته شده است؛ البته گستره این دستاورد‌ها فراتر از آن است که بتوان همه آنها را در فضای محدود نمایشگاه و زمانی کوتاه معرفی کرد.

وی افزود: آنچه در این غرفه ارائه می‌شود، نشان‌دهنده زحمات همکاران عزیز ما در سراسر کشور است که در مسیر تحقق عدالت آموزشی تلاش می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به خدمات آموزشی در مدارس عشایری و روستایی، حضور راهبران آموزشی و تربیتی در مناطق صعب‌العبور را از اقدامات مؤثر در کیفیت‌بخشی به آموزش دانست و اظهار کرد: راهبران آموزشی و تربیتی ما در مناطق روستایی و صعب‌العبور حضور پیدا می‌کنند تا به ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت کمک کنند.

حکیم‌زاده در ادامه، با تأکید بر توجه دولت چهاردهم به عدالت آموزشی، گفت: امیدواریم با نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم، اهتمام رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، و حمایت ویژه جناب آقای دکتر کاظمی، وزیر محترم آموزش و پرورش، بیش از پیش شاهد ارتقای کیفیت آموزش و پرورش عشایری و روستایی و گسترش دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی باشیم.

گفتنی استششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایر، با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، دستاورد‌ها و جلوه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی و عشایری کشور، از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. وزارت آموزش و پرورش نیز با برپایی غرفه اختصاصی، بخشی از اقدامات، برنامه‌ها و دستاورد‌های حوزه تعلیم و تربیت در مناطق روستایی، عشایری و کم‌برخوردار را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند.