مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از پایان عملیات بازسازی و مهندسی مجدد چاه آب شرب روستای سرکلاته گرگان خبر داد و گفت: با اجرای مجموعه این عملیات، میزان آبدهی این چاه از ۴ لیتر به ۱۴ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ابوالفضل رحیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به افت شدید آبدهی و فرسودگی تجهیزات چاه آب شرب سرکلاته گرگان و در راستای اجرای طرح مدیریت دارایی‌های زیرساختی، عملیات بازسازی و مهندسی مجدد این منبع تأمین آب با هدف ارتقای کیفی و کمی خدمات‌رسانی در دستور کار قرار گرفت.

او تصریح کرد: در این عملیات تخصصی، طی بررسی نتایج ویدیو‌متری چاه با شناسایی نقاط آسیب‌دیده، اقداماتی نظیر ترمیم پارگی لوله جدار در ۲ نقطه، ایرشوک، ایرلیفت و تخلیه رسوبات به طور کامل انجام شد.

رحیمی افزود:همچنین با تعویض و تغییر در نوع الکتروموتور و پمپ فرسوده و تعویض لوله‌های آبده معیوب، توان آبدهی این چاه احیا شد.

او با تأکید بر اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال به سرانجام رسیده است، افزود: با این اقدام فنی، میزان دبی خروجی چاه از ۴ لیتر بر ثانیه به ۱۴ لیتر بر ثانیه افزایش یافت که این افزایش بخش عمده‌ای از ناترازی تأمین آب در این منطقه را برطرف می‌کند.