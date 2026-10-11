

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، با اشاره به ارسال پیامک‌هایی به شهروندان از سوی این سازمان در دو هفته اخیر اعلام کرد: در این پیامک‌ها از برخی هموطنان خواسته شده، برای بررسی اطلاعاتی که در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی به نام آنها اظهار شده، به صفحه مالیاتی خود مراجعه کنند و در بخش «واکنش به اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹» نسبت به تأیید یا رد رکورد‌های اطلاعاتی ثبت‌شده اقدام نمایند.

مردم استان برای بررسی این اطلاعات باید به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه و از مسیر «اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر» وارد بخش «سامانه واکنش به اطلاعات» شوند.

اگر اطلاعات نمایش‌داده‌شده مورد تأیید مؤدی نباشد، لازم است نسبت به رد آن اقدام کند تا مغایرت اعلام شود.

پیش از این، مراجعات و اعتراضاتی از سوی برخی هموطنان به سازمان امور مالیاتی مطرح شده بود که در آنها اعلام می‌شد از اطلاعات هویتی آنها برای اظهار معاملات استفاده شده است.

بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی با ارسال پیامک و فراهم کردن امکان بررسی اطلاعات ثبت‌شده، درصدد است زمینه اطلاع‌رسانی به‌موقع به مؤدیان و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را فراهم کند.