به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به نمایندگی از دانشگاه و محمد آریامنش رئیس پژوهشکده بیمه به نمایندگی از پژوهشکده ، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

همکاری و مشارکت در طراحی، تعریف و اجرای گزارش ‏ها، طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی از جمله همکاری و مشارکت در تشکیل هسته‌های کارشناسی، گروه‏ های تخصصی مشاوره‎ علمی و صنعتی، گروه ‏های تبادل اطلاعات و تجربیات، راه‌اندازی مدرسه بیمه به منظور همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای دوره های آموزشی، حرفه ای و تخصصی مشترک اعم از داخلی و بین‏ المللی- به صورت پودمانی که منجر به مدرک دانشگاهی شود- برگزاری دوره‌های ویژه و تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده بیمه و دانشگاه‌های خارج از کشور از محور‌های این تفاهم‌نامه است.

دو نهاد دانشگاه و پژوهشکده در زمینه انتشار کتب، مقالات، نشریات و ویژه‌نامه‌های علمی، تألیف، تدوین و ترجمه منابع تخصصی، متون، کتب و اسناد علمی و طرح‌های پژوهشی همکاری و مشارکت خواهند کرد.

طرح‌ریزی، تدوین، مبادله و ایجاد امکان انتشار و تبادل اسناد و مدارک علمی، پیوند‏های (لینک‏های) اطلاع‌رسانی، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و ارسال یک نسخه از کتاب‌ها و نشریات علمی انتشاریافته به کتابخانه‌های طرفین، حمایت مادی، معنوی، هدایت، همکاری و مشارکت در پایان‌نامه‌های دانشجویی کارشناسی ارشد و رساله‏ های دکتری، همکاری و تبادل امکانات، آمار و داده‌های مورد نیاز طرفین در چارچوب ضوابط، همکاری واحد‌های روابط عمومی طرفین در امور رسانه ‏ای، تبادل اطلاعات و اطلاع‌رسانی اعم از رویدادها، اخبار و دستاورد‌های طرفین به ویژه در تارنما (وب‏سایت) و صفحات شبکه‌های مجازی طرفین از دیگر موضوعات این تفاهم‌نامه است.

طرفین در فراهم کردن زمینه بهره‌برداری متقابل ظرفیت‌های پژوهشی، آموزشی، ترویجی، مطالعاتی، اجرایی، فنی و تخصصی، همکاری و مشارکت در طراحی و برگزاری رویداد‌های علمی نظیر همایش ها، کنفرانس، سمینار، پنل، سخنرانی، نشست‌های علمی اعم از دوره‌ای و ...، نمایشگاه‌های تخصصی، جشنواره‌ها و دیگر فعالیت‌های علمی مورد توافق طرفین در سطح ملی و بین‌المللی به تفاهم رسیدند.

بهره‌گیری از اساتید، متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده از سوی طرفین برای حضور در همایش‌های علمی، نشست‌های تخصصی و نظایر آن، معرفی مدرسان و اعضای هیئت علمی واجد شرایط برای تدریس دروس مورد نیاز، همکاری در اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت بیمه، همکاری و مشارکت در طراحی و برگزاری آزمون های حرفه ‎ای، عمومی و تخصصی مرتبط با بیمه به طور مشترک و همکاری برای بازدید از امکانات طرفین در حدود ضوابط و مقررات از دیگر محور‌های مورد توافق این تفاهم‌نامه است.

دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشکده بیمه برای همکاری و مشارکت در دوره‌‏های کارآموزی و کارورزی، فراهم‌سازی امکان استفاده از تجربیات متقابل در تمامی زمینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، مستندسازی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سازمان و انتقال تجربیات مرتبط، همکاری، مشاوره و معاضدت در راستای طراحی، اجرا و توسعه محصولات نوین بیمه‏ای توافق کردند.

بر اساس این گزارش، از جمله اهداف تفاهم نامه دانشگاه و پژوهشکده ، ایجاد زمینه‌های همکاری و استفاده از توانایی‌های علمی و اجرایی طرفین به منظور ارتقای فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و ضرروت ایجاد گفتمان مشترک برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی مورد نیاز صنعت بیمه کشور است.