۳۹۷ ورزشکار مرد و ۲۲۰ ورزشکار زن در مسابقات پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به رقابت می‌پردازند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های دوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ با حضور ۶۱۷ ورزشکار از ۳۹ کشور برگزار خواهد شد.

بر این اساس، ۳۹۷ ورزشکار مرد و ۲۲۰ ورزشکار زن در پارادوومیدانی به رقابت می‌پردازند.

این رقابت‌ها در ورزشگاه دوومیدانی پارک میزوهوی شهر ناگویا برگزار می‌شوند و انتظار می‌رود شاهد نمایش توانمندی‌های ورزشکاران در مواد مختلف و ثبت رکورد‌های قابل توجه باشد.

در میان چهره‌های شاخص معرفی‌شده‌ی پارادوومیدانی در این دوره از بازی‌ها، نمایندگانی از ازبکستان در پرش طول و پرتاب وزنه، تایلند در دو‌های سرعت و استقامت، چین در دو‌های سرعت و پرش طول، اندونزی در دوی ۱۰۰ متر، هند در پرش ارتفاع و پرتاب نیزه و همچنین نماینده چین در مواد مختلف دوومیدانی حضور دارند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.