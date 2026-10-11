به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در جریان جنگ جهانی دوم، با وجود اعلام بی‌طرفی ایران، نیروهای انگلیسی به جنوب کشور حمله کردند.

دریادار غلامعلی بایندر، فرمانده وقت نیروی دریایی، به همراه شماری از نظامیان ایرانی در برابر این حمله ایستادگی کرد و به شهادت رسید.

گورستان انگلیسی‌ها در آبادان، یادآور حضور نیروهای خارجی در این منطقه در دوران جنگ جهانی دوم است؛ دورانی که جنوب ایران به دلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی، اهمیت ویژه‌ای برای نیروهای متفقین داشت.

سال‌ها از آن روزها گذشته، اما روحیه مقاومت و دفاع از وطن همچنان در میان مردم جنوب زنده است. از شهید حاج قاسم سلیمانی تا سردار شهید علیرضا تنگسیری، نام مدافعانی که برای دفاع از ایران تلاش کردند، در یاد مردم این خطه جایگاه ویژه‌ای دارد.

مردم آبادان و خرمشهر با یادآوری رشادت‌های نسل‌های گذشته، بر پایبندی خود به حفظ سرزمین مادری و تمامیت ارضی ایران تأکید دارند و می‌گویند همچون پدران و اجدادشان، در دفاع از وطن ایستادگی خواهند کرد.