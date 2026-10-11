

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ یاسین کبیریان‌جو به تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.

کبیریان‌جو چهار قهرمانی با پیراهن طلای پوشان را در کارنامه دارد و در همه رده‌های سنی ملی از جمله جام جهانی ۲۰۲۳ لهستان، بازی‌های آسیایی هانگژو و مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشته است.

رضا عزتی نیز که سال گذشته در تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان حضور داشت یک سال دیگر با پیراهن طلایی پوشان به میدان خواهد رفت.

عزتی سابقه حضور در تیم‌های ذوب‌آهن، کیمیا کاشت کردستان، ستارگان دشتستان، سپاهان نوین و گیتی پسند را دارد و در تیم ملی هندبال ایران نیز عضویت داشته است.