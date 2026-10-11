به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی سراج الدین با اشاره به اینکه تکمیل و بهره برداری از این واحد‌های مسکونی در دستور کار شورای مسکن استان قرار دارد، ادامه داد: ایجاد توافق میان انبوه سازان و متقاضیان طرح ملی مسکن اندیمشک به منظور تعیین تکلیف قیمت باقی مانده برای تکمیل این طرح ضروری است.

وی با اشاره به اینکه رایزنی‌ها و برگزاری نشست‌های مشترک میان انبوه سازان و نمایندگان متقاضیان این طرح در رزو‌های اخیر افزایش یافته است، ادامه داد: براساس مصوبه شورای مسکن استان درصورت حاصل نشدن توافق میان ۲ طرف، پیمانکاران در این مرحله تسویه کرده و تسهیلات به طور مستقیم به خود متقاضیان برای تکمیل این واحد‌ها پرداخت می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: افزایش سقف تسهیلات پرداختی به طرح ملی مسکن اندیمشک از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در حال پیگیری است تا بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای تکمیل این طرح تامین شود.

سراج الدین افزود: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ۲ میلیارد ریالی از صندوق ملی مسکن به متقاضیان درصورت توافق سازندگان و هیات نمایندگان امکان پذیر است که تحقق این موضوع می‌تواند نقش مهمی در گره‌گشایی از وضعیت کنونی مسکن ملی اندیمشک داشته باشد.

وی اظهار کرد: متقاضیان طرح ملی مسکن اندیمشک که جزو خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار قرار دارند نیز می‌توانند تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ ساله تا سقف چهار میلیارد ریال دریافت کنند.