کتابخانه تخصصی مرحوم دکتر قاسم انصاری، مجموعه‌ای کم‌نظیر شامل ۵ هزار جلد کتاب و هزار جلد مجله با موضوعات علوم انسانی و نسخه‌های کمیاب، به دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اهدا شد تا در دسترس استادان و دانشجویان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مجموعه غنی که حاصل سال‌ها تلاش علمی و پژوهشی زنده‌یاد دکتر قاسم انصاری است، اکنون با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و تقویت پژوهش‌های دانشگاهی، به صورت رسمی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مستقر شده است.

این کتابخانه تخصصی، گنجینه‌ای متنوع از آثار ارزشمند در حوزه‌های ادبیات، عرفان، فلسفه، تاریخ، جامعه‌شناسی و ادبیات کودک را در خود جای داده است. همچنین مجموعه‌ای ویژه از کتاب‌های بنیادی عربی که بسیاری از آن‌ها از منابع نادر محسوب شده و حتی در کتابخانه ملی نیز فاقد شماره ثبت هستند، در این کتابخانه گردآوری شده که ارزش پژوهشی آن را دوچندان می‌کند.

بنا بر اعلام مسئولان دانشگاه، با استقرار این مجموعه اهدایی در دانشکده علوم انسانی، اهالی دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند از این منابع غنی برای مطالعات تخصصی و تدوین پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی بهره‌مند شوند.

این اقدام فرهنگی که یادآور دغدغه‌های علمی مرحوم دکتر قاسم انصاری است، گامی موثر در غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و ارتقای سطح پژوهش در استان قزوین محسوب می‌شود.