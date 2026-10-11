مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان از پیشرفت فیزیکی ۶۴ درصدی پروژه ساماندهی، توسعه و احداث مسیر‌های سایت پایانه مرزی باشماق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شکری اظهار داشت: فاز نخست این پروژه با اعتبار اولیه ۴ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال در حال اجراست.

وی افزود: قرارداد تکمیل ساماندهی طرح توسعه و اجرای زیرساخت‌های پدافند غیرعامل سایت پایانه مرزی باشماق هم با مبلغ اولیه ۸ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال به‌تازگی منعقد شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان همچنین از تصویب طرح بازنگری پایانه مرزی باشماق با هدف توسعه این گمرک بین المللی خبر داد.

اجرای طرح جامع پایانه‌های مرزی، در سی و پنجمین نشست شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی زمینی کشور در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است.

اجرای این طرح تحت نظارت دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دنبال خواهد شد.