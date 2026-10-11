

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دکتر امیرحسین ماحوزی در این نشست گفت: ۴ ترس و اضطراب در شعر حافظ و جود دارد که عبارتند از؛ ترس از مرگ، ترس از آزادی، ترس از تنهایی و در نهایت ترس از پوچی و بی معنایی.

ماحوزی افزود: ترس از آزادی به معنای ترس از انتخاب کردن و نگرانی از دست رفتن انتخاب‌های ممکن دیگر است.

وی ادامه داد: ترس از تنهایی، به این معنا است انسان همواره در اضطراب تنها ماندن و انزوا از جامعه است.

ماحوزی افزود: در شعر حافظ، این موضوع تاکید می‌شود که عشق و دوست داشتن انسان می‌تواند لحظات زندگی او را جاودانه کند.

وی گفت: رند در شعر حافظ، انسان آزاده‌ای را معرفی می‌کند که آزادی واقعی را تجربه می‌کند. رند بدون ترس از تنهایی با مردم ارتباط برقرار می‌کند و به همبن علت ارتباط درستی با مردم و دیگران برقرار می‌کند.

استاد خرمشاهی در این نشست گفت: انقلاب در غزل، توسط حافظ انجام شده است. طنز در غزل حافظ انقلابی ایجاد کرده است.

وی افزود: آوردن واژه رند به معنای عرفانی آن انقلابی در غزل حافظ بوده است.