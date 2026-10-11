«اسداله چراغی» نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، در نشست با روسای هیئت‌های ورزشی دره‌شهر بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و استعداد‌های ورزشی این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اسداله چراغی» نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، در این نشست گفت: ظرفیت و استعداد‌های ورزشی دره‌شهر، ضرورت توجه دستگاه‌های مربوطه را در این بخش دوچندان کرده است.

وی افزود: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی و تجهیز اماکن ورزشی، از جمله احداث سالن کشتی با توجه به فرسوده بودن سالن کشتی دره‌شهر، از ضرورت‌هایی است که برای توسعه و ارتقای جایگاه ورزش این شهرستان باید به نتیجه برسد تا رضایت‌مندی ورزشکاران و جامعه ورزشی را در پی داشته باشد.

چراغی در پایان تصریح کرد: برنامه داریم طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی را به اتمام برسانیم.