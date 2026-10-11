به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هم‌زمان با هفته ملی کودک، بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، هنری و آموزشی را در نقاط مختلف مازندران برگزار می‌کند.

فاضلی کبریا، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران، با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های حوزه کودک و نوجوان گفت: این نمایشگاه یکی از برنامه‌های ویژه هفته ملی کودک است که با مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه عضو ستاد این هفته برگزار می‌شود.

فعالیت‌های آموزشی محیط زیستی، آشنایی با میراث فرهنگی و صنایع‌دستی از جمله جاجیم‌بافی و سفالگری، از محور‌های برنامه‌هایی است که با هدف پیوند خلاقیت کودکان با فرهنگ بومی و حفاظت از طبیعت دنبال می‌شود.

فاضلی با اشاره به فعالیت کانون‌های سیار در مناطق روستایی افزود: مربیان کانون با حضور در روستا‌ها تلاش می‌کنند امکانات و برنامه‌های فرهنگی و هنری را در دسترس کودکان این مناطق قرار دهند.

وی چرخ سفال، آسمان‌نمای بادی، تئاتر‌های کوچک و گروه‌های سرود را از جمله ظرفیت‌های قابل ارائه در این برنامه‌ها برشمرد و ابراز امیدواری کرد کودکان روستایی نیز از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند.

برنامه‌های هفته ملی کودک امسال از پانزدهم تا بیست‌ویکم مهر با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» برگزار می‌شود.

گزارش از زینب نجاتی