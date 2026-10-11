به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر گفت: بارش شدید تگرگ به ۸۵ هکتار از باغات منطقه پیران این شهرستان خسارت زد که میزان زیان وارده حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. عمر علی‌پور اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۸۰ هکتار از باغ‌های سیب و پنج هکتار از باغ‌های انگور منطقه دچار خسارت شده‌اند و میزان زیان واردشده به باغداران حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. وی افزود: گزارش‌های مربوط به خسارت‌های واردشده به باغداران برای بررسی وضعیت کشاورزان آسیب‌دیده و پیگیری حمایت‌های لازم به ستاد مدیریت بحران شهرستان ارائه شده است.

علی‌پور گفت: کمتر از پنج هکتار از باغ‌های پیرانشهر تحت پوشش بیمه قرار دارد که این موضوع می‌تواند جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی را برای باغداران با دشواری بیشتری همراه کند.

مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر اظهار کرد: بررسی خسارت‌ها و پیگیری موضوع از طریق دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به وضعیت باغداران و فراهم کردن زمینه حمایت از آنان ضروری است.