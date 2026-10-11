نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی حمایت از کسب‌وکارهای محلی و رفع موانع فعالیت‌های تولیدی را از راهکارهای مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اقتصاد مردم‌پایه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، علی حدادی در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان البرز، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های مشارکت مردم در اقتصاد کشور، اظهار کرد: توسعه اقتصادی زمانی به شکل واقعی محقق می‌شود که مردم بتوانند به‌صورت مستقیم در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نقش‌آفرینی کنند و از فرصت‌های ایجادشده در این حوزه بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم پیشرفت در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد افزود: واگذاری بنگاه‌های دولتی به‌تنهایی به معنای تحقق اقتصاد مردم‌پایه نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا امکان مشارکت گسترده مردم در مالکیت و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد.

نماینده مردم غرب البرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مقابله با انحصار و رانت اقتصادی تصریح کرد: سیاست‌های واگذاری باید به افزایش مشارکت عمومی و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی منجر شود. شکل‌گیری ساختارهای خصولتی به‌جای حضور واقعی مردم، با اهداف مردمی‌سازی اقتصاد فاصله دارد و اصلاح این روند نیازمند رفع موانع و تسهیل فعالیت بخش تعاون است.

حدادی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی مناطق روستایی استان البرز خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های خرد، توانمندی‌های محلی و ظرفیت‌های انسانی، زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی پایدار را فراهم کنند. در این میان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و امکانات قابل واگذاری برای توسعه طرح‌های اقتصادی روستاها، می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارها و ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کند.

وی گردشگری روستایی، بوم‌گردی و مشاغل خانگی را از زمینه‌های مستعد برای توسعه فعالیت تعاونی‌ها دانست و گفت: مشارکت جوانان و ساکنان مناطق روستایی در این حوزه‌ها، علاوه بر ایجاد اشتغال، به حفظ ظرفیت‌های بومی و تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کند. همچنین حمایت از تولیدات خانگی و ایجاد ارتباط میان تعاونی‌ها، بازار فروش و شبکه‌های توزیع می‌تواند زمینه توسعه کسب‌وکارهای کوچک را فراهم سازد.

حدادی با اشاره به نقش نظام بانکی در پشتیبانی از فعالیت‌های تعاونی اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است، می‌تواند ظرفیت تأمین مالی این بخش را افزایش دهد و امکان حمایت مؤثرتر از طرح‌های تولیدی، تعاونی‌های روستایی و مشاغل خانگی را فراهم کند.

وی افزود: توسعه بخش تعاون به همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و نهادهای مسئول نیاز دارد. دسترسی به تسهیلات هدفمند، کاهش بروکراسی اداری و تسریع در فرایندهای اجرایی از جمله الزاماتی است که می‌تواند به تقویت بنیه اقتصادی تعاونی‌ها و افزایش توان رقابتی آن‌ها منجر شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مسئول باید با شناسایی موانع موجود و اصلاح مقررات، شرایط فعالیت تعاونی‌ها را تسهیل کنند. در همین راستا، موضوعات مرتبط با توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی و فراکسیون‌های مرتبط در حال پیگیری است.

حدادی همچنین تعیین تکلیف مسائل مرتبط با سهام عدالت را از موضوعات نیازمند پیگیری دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: هماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مجموعه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف مسائل شرکت‌های مسئول و پرداخت به‌موقع سود سهام عدالت ضروری است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از توان جوانان و افزایش نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد تأکید کرد و افزود: تقویت تعاونی‌ها، حمایت از تولید و توسعه کسب‌وکارهای محلی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی و توزیع گسترده‌تر منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در جامعه باشد.