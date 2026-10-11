به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گیلان، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کومله، با تأکید بر اهمیت توجه به نیاز‌های روانی و اجتماعی کودکان گفت: هدف از برگزاری این جشن، ایجاد فضایی برای شکوفایی خلاقیت و شادی‌بخشی به نسل آینده و ارتقای نشاط کودکان و تقویت پیوند‌های اجتماعی میان آنان و خانواده‌ها بود.

میرکشوری افزود: در این رویداد حدود ۱۴۰ کودک در بازه سنی ۶ تا ۸ سال حضور داشتند که با شرکت در مسابقات متنوع و هیجان‌انگیز و بهره‌مندی از هدایای ارزنده، در محیطی امن و شاد، مهارت‌های اجتماعی خود را در تعامل با همسالان آزمودند.