به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پیام بهرام سرمست آمده است: بیستم مهر ماه، روز ملی مدیریت بحران و کاهش خطر حوادث طبیعی را با شعار راهبردی «مردم آماده، ایران تاب‌آور» را گرامی می‌داریم. این مناسبت برای ما، فراتر از یک گرامی‌داشت تقویمی، فراخوانی مسئولانه برای بازخوانی سطح آمادگی، انسجام ساختاری و سنجش توان زیستی استان آذربایجان شرقی در مواجهه با مخاطرات است.

موقعیت جغرافیایی و حادثه‌خیزی این استان، مردم و محیط زیست ما را به طور مستمر در معرض چالش‌های طبیعی نظیر زمین‌لرزه، سیلاب و سایر حوادث پیش‌بینی‌نشده قرار داده است. منطق حکم می‌کند که این واقعیت جغرافیایی را با تدبیر و انضباط مهندسی پاسخ گوییم؛ چرا که تاب‌آوری پایدار، نه با انفعال، بلکه با پیشگیری فنی و آموزش مستمر محقق می‌شود.

اینجانب به عنوان خادم مردم و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، با تکیه بر اصول بنیادین «منشور اخلاقی مدیریت بحران» مبتنی بر صیانت بی‌قیدوشرط از جان و مال مردم، کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را موظف به بسیج همه‌جانبه ظرفیت‌ها می‌دانم. اولویت قطعی مدیریت استان، ایمن‌سازی بافت‌های ناکارآمد، تقویت شریان‌های حیاتی و حفظ آمادگی حداکثری بر پایه «مدیریت جامع و پیشگیرانه» است تا با تکیه بر هوشیاری جمعی، پایداری زیستی و زیرساختی استان در تمامی شرایط، اعم از بلایای طبیعی و یا هرگونه وضعیتِ اضطرار و تهدیدات احتمالی تضمین شود.

با این همه، ارتقای این شاخص‌ها بدون هم‌افزایی آحاد شهروندان به سرانجام نخواهد رسید. خط نخست رویارویی با هر حادثه، درون کانون خانواده‌ها شکل می‌گیرد؛ از این رو، فراگیری مهارت‌های پناه‌گیری، شناخت نقاط امن، پرهیز از ساخت‌وساز‌های غیرفنی و اعتماد به هشدار‌های رسمی، تکلیفی عمومی است که رعایت آن ضامن سلامت جامعه خواهد بود.

در این روز ملی، ضمن ادای احترام به پیشگاه شهدای والامقام امداد و ایثارگرانی که خالصانه در صحنه‌های خطر جان‌فشانی کردند، از تمامی مجموعه‌های عملیاتی انتظار دارم با پیوند دادن اقدامات علمی به مانور‌های اقدام‌محور، این مناسبت را به نقطه آغازی برای نهادینه‌سازی انضباط ایمنی و ارتقای مستمر و هوشیارانه تاب‌آوری در کل پهنه استان بدل سازند.