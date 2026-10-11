با رانندگان سرویس مدارس که بدون مجوز اقدام به جابه‌جایی دانش‌آموزان کنند، برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس راهور استان گفت: حدود دو هزار و ۵۰۰ خودرو در قالب ۲۲ شرکت مجاز که صلاحیت را از مراجع ذی صلاح اخذ کردند، مسئولیت سرویس مدارس را در سراسر استان برعهده دارند.

سرهنگ محمد پور شمس افزود: همکاران راهنمایی و رانندگی هم در ۳۰۳ مدرسه و مراکز آموزشی و نقاط حساس و پُرتردد دانش دآموزان در قالب ۴۲ تیم گشتی، ۱۴ تیم موتوری و پیاده برای کنترل و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سرویس‌های مدارس مُستقر هستند و چنانچه خودرویی در خارج از چارچوب باشد و بدون مجوز اقدام به جابجایی دانش آموزان می‌کنند. برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

او گفت: نبستن کمربند ایمنی، اضافه سرنشین، استفاده از تلفن همراه و تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت و یا سبقت غیرمجاز بیشترین موارد برخورد همکاران با سرویس مدارس است.

رئیس پلیس راهور استان افزود: خانواده‌ها توجه داشته باشند حتما از رانندگان و خودرو‌هایی که مورد تائید هستند و دارای مُجوز برای برای فعالیت در حوزه سرویس مدارس هستند، استفاده و از رانندگان با خودرو‌های متفرقه برای این منظور جدأ خودداری کنند.