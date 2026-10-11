به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سازمان این حادثه را مرگبارترین سانحه غرق شدن قایق در آب‌های این کشور توصیف کرد.

پس از این حادثه، بیش از ۱۱۶ نفر دیگر همچنان مفقود هستند. به گفته بازماندگان، این واقعه در شب‌های ۸ و ۹ اکتبر و در نزدیکی منطقه «گوهره» واقع در شمال شهر بندری و ماهیگیری «اوبوک» و در حالی رخ داد که قایق از جیبوتی به سمت یمن در حرکت بود.

این نهاد وابسته به سازمان ملل اعلام کرد ۵۲ تن از اجساد پیداشده متعلق به مردان، ۴۲ تن متعلق به زنان و ۱۵ تن متعلق به کودکان بوده است. این سازمان افزود بیش از ۸۰ نفر که همگی تبعه اتیوپی هستند از این حادثه جان سالم به در برده‌اند.

الکساندر کویساک، رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در جیبوتی گفت: این یک فاجعه انسانی و فقدانی دردناک است. ما با بازماندگان و خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده یا هنوز از سرنوشت بستگانشان بی‌خبرند، همدردی می‌کنیم.

این سازمان در حال ارائه خدمات درمانی، حمایت‌های روانی-اجتماعی، غذا و سایر کمک‌ها به ۶۴ بازمانده در مرکز رسیدگی به امور مهاجران در «اوبوک» است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت برای ارائه کمک‌های اضطراری با مقامات محلی همکاری می‌کند. مقامات جیبوتی عملیات جست‌و‌جو و نجات را ادامه می‌دهند و مسئولان محلی نیز مراقبت‌های پزشکی را برای بازماندگان فراهم کرده و مقدمات خاکسپاری جان‌باختگان را تدارک می‌بینند.

مسیر میان «شاخ آفریقا» و شبه‌جزیره عربستان یکی از پرترددترین مسیر‌های مهاجرتی در جهان است. هر ساله صد‌ها هزار نفر که عمدتاً اهل اتیوپی و سومالی هستند از این مسیر برای رسیدن به سایر کشور‌های منطقه استفاده می‌کنند. برخی از این افراد به دلیل درگیری‌ها و بلایای طبیعی مجبور به ترک محل زندگی خود شده‌اند و برخی دیگر برای یافتن کار و فرصت‌های اقتصادی مهاجرت می‌کنند.