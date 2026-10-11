قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار دره‌شهر با هدف کنترل روزانه قیمت‌ها، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حسن میری» فرماندار دره‌شهر، با اعلام این خبر گفت: این قرارگاه با هدف کنترل روزانه بازار و گزارش‌گیری از کمیته‌های چهارده‌گانه عضو تشکیل شده است.

وی افزود: برای متخلفان صنفی، برابر قانون ضمن مهر و موم واحد صنفی، تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی انجام می‌شود.

قرارگاه نظارت بر بازار دره‌شهر به‌صورت روزانه بازار این شهرستان را رصد می‌کند و گزارش‌های کمیته‌های عضو را بررسی خواهد کرد.