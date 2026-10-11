دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال تهران گفت: سرمربی به ما باور می‌دهد به هر هدفی می‌خواهیم می‌توانیم برسیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال ایران در نشست خبری پیش از مصاف با الغرافه قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و به توانایی‌های خود شکی نداریم. امیدوارم سه امتیاز را بگیریم و هواداران خود را خوشحال کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال قهرمانی استقلال در لیگ نخبگان، گفت: ما برای کسب سه امتیاز می‌جنگیم و به قطر آمده‌ایم تا دست پر برگردیم. سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم، به ما این باور را داده که به هر هدفی می‌خواهیم، دست پیدا کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الغرافه قطر از هفته دوم لیگ نخبگان آسیا، فردا (یکشنبه) از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت ایران در دوحه برگزار خواهد شد.

شاگردان سهراب بختیاری زاده در دیدار نخست خود در این لیگ برابر السد قطر با سه گل به برتری رسیدند.