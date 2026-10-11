به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، هفتمین پویش آگاهی بخشی و غربالگری سرطان پستان در بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود. این پویش از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه، ویژه بانوان بالای ۳۰ سال از ساعت ۸ تا ۱۲ در کلینیک سلامت امید بیمارستان آموزشی و درمانی شهید صدوقی اجرا می‌شود.

این اقدام در راستای ارتقای سلامت بانوان و افزایش آگاهی عمومی درباره پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان‌های شایع، برنامه‌های غربالگری و مراقبت‌های سلامت بانوان صورت می‌گیرد.

تشخیص زودهنگام، گامی مؤثر در پیشگیری از عوارض بیماری و بهبود نتایج درمان است.