به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این مدیر فرهنگی، ضمن بررسی کارنامه انتشارات چاپ و نشر بین الملل از جدیدترین کتاب‌های این مرکز فرهنگی خبر داد.

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سؤال: اجازه بدهید از اسم انتشارات شما شروع کنیم، چاپ و نشر بین الملل این سؤال را به وجود می‌آورد که چقدر آثار شما وجوه بین المللی داشته است و نگاه شما چقدر به بازار‌های جهانی کتاب بوده است؟

گلستانی: شرکت چاپ و نشر بین الملل یکی از مجموعه‌های نسبتاً قدیمی در کشور ما است که از دهه ۶۰ کار خودش را شروع کرده است و همچنان مشغول فعالیت است.

ما در یک دوره‌ای در دهه ۷۰ و دهه ۸۰ به بعد قرآن‌هایی به زبان‌های چینی، روسی، فرانسوی و زبان‌های مختلف ترجمه کرده‌ایم و یک سری از کتاب‌های لاتین را هم از فارسی به زبان‌های مختلف ترجمه و راهی بازار‌های جهانی کرده‌ایم. در دهه ۹۰ رویه کار تغییر می‌کند و این انتشارات، وارد مسیر فضای جبهه مقاومت می‌شود و ما هم در همان مسیر جبهه مقاومت فعالیت می‌کنیم و کتاب‌هایی را از زبان‌های مختلف به فارسی و در تلاش هستیم که بتوانیم از فارسی هم به زبان‌های دیگر ترجمه کنیم.

سؤال: من در فهرست کتاب‌های شما دو کتاب را دیدم، یکی باعنوان راه آسمان که سیدحسن نصرالله از کتاب آداب نماز امام خمینی ایده گرفته‌اند و جلسات اخلاقی برگزار کردند، یک کتاب هم باعنوان نبرد با من که آن را هم سیدحسن نصرالله از کتاب چهل حدیث امام راحل ایده گرفته‌اند.

این کتاب‌ها چند فصل مشترک دارند، اول از همه ارتباط سیدحسن نصرالله با امام راحل را می‌بینم و بعد آن وجوه دینی کتاب. این چه نگاهی بوده است که انتشارات شما دنبال کرده است و چه نکته فرامتنی را در مورد سیدحسن نصرالله می‌توانیم بگوییم از امام راحل ایده گرفته‌اند؟

گلستانی: بعد از شهادت سیدحسن نصرالله خیلی فکر کردیم که در چه حوزه‌ای به متنی کردن سخنرانی‌های سید یا منابعی که از سید وجود دارد چطور می‌شود ورود کرد. دوستان ما به یک جمع بندی رسیدند و رسیدیم به سلسله جلسات اخلاقی شهید نصرالله که در لبنان برگزار می‌شد. این جلسات به لطف دوستان، جمع آوری و ترجمه شد و مجموعه‌ای را طراحی کردیم تحت عنوان گفتار اسوا که جلد اول آن مجموعه کتاب نبرد با من است، چهار جلسه اول جلسات اخلاق ایشان است، شرح حدیث اول کتاب چهل حدیث امام خمینی است که شهید نصرالله برای مخاطب خودش توضیح می‌دهد. یک کتاب دانشجویی است که خیلی روان باشد و بتواند کمک کند. سه جلسه دوم هم، کتاب راه آسمان است که شرح کتاب آداب نماز امام خمینی است و این مجموعه قرار است تا ۵۰ جلد ادامه پیدا کند و به موضوعات مختلف بپردازد. اسم این مجموعه از سیر و سلوک فی مکتب امام خمینی بوده است که در لبنان برگزار می‌شده است و همه آثار اخلاقی مرحوم امام خمینی بوده است که شهید نصرالله تمرکز در این حوزه کار کرده‌اند.

سؤال: با توجه به اینکه چاپ و نشر بین الملل وجوه دینی را در آثار خودش دنبال می‌کند، این کتاب چه چیزی را به ما نشان می‌دهد و در عین حال شما بر یک نوع نگاه دیگری در متون دینی متمرکز هستید؟

گلستانی: یک جمله شهید دیالمه دارند، این که فریاد‌های امام بر سر استکبار نتیجه خضوع و خشوعش در نماز شبش است. عرفان عملی و اخلاقی که منجر به نفی استکبار شود، منجر به نفی طاغوت شود، یکی از اساس‌های اصلی ما بوده و هست. آن چیزی که ما در این مجموعه داریم این رویکرد است که شهید نصرالله یک رویکرد اخلاقی صرف گوشه نشینی رحمانیت ندارند، یک رویکرد کاملاً عملی دارد و آن جنبه اخلاقی دین را می‌خواهد به نفی طاغوت و نفی استکبار تبدیل کند. در جلد اول کتاب با این مواجه هستیم که شهید نصرالله از صفات شیطان می‌گوید و می‌گوید شیطان بزرگ امریکا است و اسرائیل کودک کش شیطان است. این جنبه که باعث می‌شود نیرو‌ها و فرزندان مقاومت در تلاش باشند برای تحقق اهداف دینی خودشان باشند در مقابل استکبار و درمقابل ظلم بایستند، یکی از شاخص‌های اصلی این مجموعه و این بیانات شهید سید حسن نصرالله بوده و هست..

سؤال: این هفته شما یک رونمایی داشته‌اید از کتاب قیام لله؟

گلستانی: کتاب قیام لله مجموعه سخنرانی‌های آقای مجتبی عرب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. این کتاب بر مسئله قیام که همراه با عمل باشد متمرکز است. کتاب خیلی جدی و خیلی محتوایی و عمیقی است که به همه جوان‌ها و دانشجویانی که در نقطه شروع مسیر قرار دارند کمک می‌کند تا این مسیر را بهتر بشناسند، اندیشه امام راحل و رهبر شهیدمان را بهتر بشناسند و بتوانند در این حوزه قدم بردارند.

سؤال: از آثار‌های دیگران بفرمایید، کتاب هم باوران یکی از آثار شاخصی است که موضوع نویی را دنبال می‌کند؟

گلستانی: آقای دکتر خامه یار بیش از ۲۰ سال رایزن فرهنگی در لبنان بودند. ما یک گفتگویی با ایشان داشتیم ایشان لطف کردند و قرار شد روایت و گفت‌و‌گو‌های مستقیم خودشان را با ۱۶ تا از ادیبان مسیحی را برای ما منقح کنند که این کتاب هم باوران شد ماحصل و گفتگویی که ما ایشان داشتیم. کتاب ۱۶ روایت از ۱۶ شخصیت بزرگ مسیحی است، از جورجوداق؟ که ایشان به صورت مستقیم با ایشان گفت‌و‌گو کردند تا شخصیت‌های دیگر مسیحیت در لبنان. وجه شاخص این کتاب این است که تمام این ۱۶ بزرگواری که آقای خامه یار با آنها گفت‌و‌گو کرده است و روایت‌های آنها را نوشته است، روی جلد این کتاب هم نوشته شده است، دلداده اهل بیت و دوستار ایران. این یک برگ برنده جدی و مهمی برای این کتاب بود که توانست در ایران و در کشور‌های مختلف جای خوبی برای خودش باز کند و الان هم در بازار موجود است.

سوال:آقای گلستانی نشر بین الملل یک سری کتاب هم در حوزه نوجوان دارد که من اینجا کتاب‌ها را می‌بینم اگر ممکن است این کتاب را معرفی بفرمایید و چی باعث شده که در حوزه نوجوان هم ورود کنید؟

گلستانی: کتاب «کتانی‌های کوکام» روایتی از روز‌های اول جنگ تحمیلی است از روستا‌های آبادان چند نوجوان عرب و عجم را ما داریم در این کتاب که مشغول زندگی روزمره خودشان هستند ولی خوب جنگ وارد زندگی شان میشود یک چیز جدی بخواهم از این کتاب که مناسب این روزهاست و ما را درگیر خودش کرده این است که نوجوان‌ها وارد دفاع از محله میشوند مورد دفاع از محله زندگی خودشان میشوند و میدان را در دست می‌گیرند چیزی که این روز‌ها ما بهش خیلی احتیاج داریم باعث شده به نوجوان‌ها این ذهیت را بدهد که منطق دفاع از میدان و دفاع از محله از قدیم بوده و الان هم بهش نیاز داریم.

سوال: اگر بخواهیم یک جمع بندی درباره کتاب‌های شما داشته باشیم الان من کتاب زبور مقاومت را میبنم کتاب‌هایی در حوزه کودک و نوجوان می‌بینم کتاب‌های دینی می‌بینیم این دسته بندی در دیدگاه ماست که مخاطبان آثار شما هستیم و خود انتشارات در واقع روی چه محور‌هایی تاکید دارید که ما نمیدانیم و دوست داریم از زبان شما بشنویم؟

گلستانی:ما در دو بخش می‌توانیم تقسیم کنم حالا یکی نظام موضوعی مرسوم که وجود دارد ولی خوب دو بخش کلی میخواهم بگویم بخشی از کتاب‌ها که ما داریم طراحی و تولیدشان می‌کنیم کتاب‌های مبنایی هست که نیاز داریم و پژوهشگران و متخصاصان نیاز دارند مراجعه کنند و بخوانند یک بخش عمده و اصلی که ما درگیرش هستیم که این مفاهیم علمی این موضوعات مبنایی را تبدیل بکنیم به موضوع عموم جامعه به فهم عمومی بخواهیم نزدیک کنیم در این حوزه بخواهیم وارد شویم فضای ادبیات، داستان و فضای روایت خیلی پررنگ میشود و اولویت پیدا می‌کند و تمام تلاشمان این است که آن موضوع و مبانی اصلی را تبدیلشان بکنیم در واقع به زبان روایت و داستان که برای اقشار مختلف قابل فهم باشد و از این موضوعات استفاده کند.

سوال: آقای گلستانی یک سوالی که معمولا مطرح است این ایام الان من می‌بینم شما به عنوان یک ناشر پرکار اینجا حضور دارید، این هست که در حوزه چاپ و نشر با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت کاغذ ناشران مختلف حالا چه ناشران دولتی چه ناشران خصوصی چه مشکلات مشترکی دارند بسیاری از اوقات ناشران خصوصی مطرح می‌کنند که مشکل کاغذ فقط برای ماست دوست داریم از زبان شما که به هر حال یک نهاد رسمی و دولتی متصل هستید و به آنها همکاری میکنید بشنویم که مشکلات شما هم شامل این مشکلات است یا مسائل یا چالش‌های دیگری دارید؟

گلستانی: نه ما هم به صورت مستقیم درگیر مساله کاغذ و مسائل چاپ هستیم و از بازار خیلی رسمی می‌رویم خرید می‌کنیم از بازار آزاد و در این چند وقت اخیر خیلی فشار بیشتر شده و طبیعتاً یک امر طبیعی است ولی باعث شده که قیمت کتاب‌ها افزایش پیدا کند و مخاطب یک جا‌هایی نتواند کتاب را تهیه کند ولی مشکلات کاغذ کاملا جدی است و هم کمبود کاغذ و افزایش هزینه بی رویه‌ای که دارد و امیدواریم که مسئولین یک فکری برای این موضوع بکنند و بتوانند یک کنترل قیمتی داشته باشند.

سوال:در واقع اشاره شما خیلی دقیق بود مبنی بر این که اگر بتوانید کاغذ تهیه کنید روی قیمت تمام شده کتاب اثر می‌گذارد؟

گلستانی: بله، تقریبا همه عواملی که باعث میشود یک کتاب منتشر می‌شود تحت تاثیر گرفته از هزینه چاپ و هزینه‌های دیگر باعث شده که مجموعه اینها افزایش پیدا کرده و تبدیل به یک چالش شده و برای ما که ناشر هستیم میخواهیم کتاب تولید کنیم و تلاش کنیم با کمترین قیمت ممکن کتاب را بفرستیم در بازار هم برای نویسندگان و هم مخاطبین که میخواهند که این سه ضلع اصلی کتاب تحت تاثیر قرار گرفته.

سوال:روی چرخه نشر اثر میگذارد و اگر قیمت کتاب بالا برود؟

گلستانی: قیمت کتاب بالا برود مخاطب نمیتواند تهیه کند.

سوال: این دیگر ناشر خصوصی و دولتی ندارد وقتی که مخاطب نتواند کتابی تهیه کند ناشر دولتی هم به هر حال باید سودآوری را داشته باشد؟

گلستانی: ناشر دولتی به نظر من اصلا وجود ندارد ما که خودمان هستیم در واقع خرید می‌کنیم از آن ما همان قیمتی که دیگران دارند تهیه می‌کنند هیچ تفاوتی وجود ندارد.

ممنون از این که همراه ما بودید.