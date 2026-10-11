دومین مانور انتخابات شهرستان ورامین با هدف ارزیابی نهایی زیرساخت‌های الکترونیک و آموزش عوامل اجرایی، با حضور معاون سیاسی استاندار تهران و فرماندار ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مانور، آمادگی ۱۹۵ شعبه اخذ رأی شهرستان ورامین، نحوه استقرار سیستم‌ها و دستگاه‌های الکترونیک، فرآیند‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیک و آموزش عوامل اجرایی و اعضای شعب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ۱۳۶ نفر برای کسب ۹ کرسی شورای اسلامی شهر ورامین با یکدیگر رقابت می‌کنند و از مجموع ۱۳۶ نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر ورامین، ۲۵ نفر خانم و ۱۲۱ نفر آقا می‌باشند.

در انتخابات شورای شهر جوادآباد ۱۷ نفر برای تصدی ۵ کرسی شورای شهر با یکدیگر رقابت می‌کنند که از این تعداد ۲ نفر خانم و ۱۵ نفر آقا هستند.