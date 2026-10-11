همایش «بانوان نقش‌آفرین محلات» با هدف تبیین جایگاه بانوان در توسعه محلات، تقویت مشارکت اجتماعی زنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این همایش که با هدف تقویت مشارکت اجتماعی زنان برگزار شد، بر اهمیت حضور مؤثر بانوان در فعالیت‌های محله‌محور، شناسایی مسائل و نیاز‌های محلات و استفاده از توانمندی‌ها و ایده‌های بانوان برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید شد.

همچنین نقش بانوان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده و جامعه در ایجاد همبستگی اجتماعی، ترویج فرهنگ مشارکت، شناسایی ظرفیت‌های محلی و کمک به حل مسائل اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

در این برنامه، بر ضرورت حمایت از بانوان فعال محلات، ایجاد بستر‌های مناسب برای تبادل تجربیات و تقویت همکاری میان بانوان و نهاد‌های مسئول تأکید شد.

همایش «بانوان نقش‌آفرین محلات» گامی در راستای توانمندسازی زنان، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه حضور پررنگ‌تر بانوان در مسیر پیشرفت و آبادانی محلات به شمار می‌رود.