آزمون «اختبار» به عنوان ایستگاه پایانی برای ورود رسمی به حرفه وکالت، با حضور ۱۵۴ نفر از کارآموزان حقوق در کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عبور از آزمون ورودی و گذراندن دوره‌های تخصصی، تنها گام‌های اولیه در مسیر حرفه‌ای وکالت است و آزمون «اختبار»، مرحله سرنوشت‌ساز برای ورود رسمی به این عرصه محسوب می‌شود؛ رقابتی که این بار با حضور پرشور دانش‌آموختگان حقوق در استان قزوین برگزار شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان با اشاره به جزئیات این آزمون اظهار کرد: در این دوره از آزمون اختبار، ۱۵۴ نفر از کارآموزان وکالت شامل ۶۴ آقا و ۹۰ خانم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه داوطلبان پیش از این، دوره ۱۵ ماهه آموزش‌های کاربردی، تجربی و دفاع حرفه‌ای را در محاکم دادگستری و کانون وکلا سپری کرده‌اند، افزود: ارزیابی داوطلبان در دو مرحله کتبی و شفاهی و طی ۸ روز (۴ روز آزمون کتبی و ۴ روز آزمون شفاهی) از دروس تخصصی انجام می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: کارآموزانی که موفق به کسب حدنصاب لازم در این آزمون شوند، پروانه وکالت پایه یک دادگستری را دریافت خواهند کرد و نتایج نهایی نیز تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد.