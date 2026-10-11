به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره هلال‌احمر شهرستان آستانه‌اشرفیه گفت: به منظور ارتقای سطح مهارت‌های عملیاتی در شرایط بحرانی، دوره کوتاه‌مدت و کارگاهی «طب رزم» ویژه نجاتگران، امدادگران و همکاران جمعیت هلال‌احمر شهرستان آستانه‌اشرفیه برگزار شد.

کمیل پرناک با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی دانش امدادی در شرایط اضطراری، اظهار داشت: این برنامه در راستای هفته بزرگداشت و قدردانی از زحمات فعالان مدیریت بحران در سطح شهرستان اجرا می‌شود تا گامی در جهت تقویت توانمندی‌های تخصصی نیرو‌های عملیاتی باشد.

وی در ادامه افزود: آموزش‌های این دوره به‌صورت کاملاً میدانی و کارگاهی طراحی شده و محور اصلی آن بر روی کنترل خون‌ریزی متمرکز است.

با توجه به شرایط خاص جنگی و حوادث گسترده، تسلط بر مبانی طب رزم برای مربیان و امدادگران یک ضرورت حیاتی است تا در لحظات حساس، واکنش‌های سریع و صحیح پزشکی را به جای آورند.