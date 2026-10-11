رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشکذر از زنده‌گیری سه قلاده روباه معمولی در مناطق مسکونی بخش رستاق و انتقال و رهاسازی موفقیت‌آمیز آنها در زیستگاه طبیعی خبر داد و از اقدام مسئولانه یک شهروند دوستدار محیط زیست در حفاظت از حیات وحش قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مرتضی عزیزی گفت: در مدت ۱۰ روز گذشته، با همکاری یکی از شهروندان منطقه رستاق که با وجود متحمل شدن خسارت مالی قابل‌توجه ناشی از حضور روباه‌ها، از آسیب رساندن به این گونه ارزشمند حیات وحش خودداری کرد، سه قلاده روباه معمولی زنده‌گیری و به زیستگاه‌های طبیعی شهرستان منتقل و با موفقیت رهاسازی شدند.

وی افزود: این شهروند با درک اهمیت حفاظت از حیات وحش و احترام به حق حیات جانوران، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع داد. در ادامه، قفس زنده‌گیری توسط این اداره در اختیار وی قرار گرفت و آموزش‌های لازم برای استفاده صحیح از آن ارائه شد که نتیجه آن، زنده‌گیری و انتقال ایمن این سه جانور به زیستگاه طبیعی بود.

عزیزی با قدردانی از این اقدام مسئولانه تصریح کرد: رفتار این شهروند نمونه‌ای ارزشمند از همزیستی مسالمت‌آمیز انسان و حیات وحش است؛ اقدامی که نشان می‌دهد حتی در شرایط وارد آمدن خسارت مالی نیز می‌توان با انتخاب راهکار‌های اصولی، از آسیب به گونه‌های ارزشمند جانوری جلوگیری کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشکذر با اشاره به افزایش برخی تعارضات میان انسان و حیات وحش در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: دستکاری گسترده زیستگاه‌های طبیعی و دخالت‌های انسانی در چرخه‌های اکولوژیک، در کنار محدودیت منابع غذایی و زیستگاهی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حضور برخی گونه‌های حیات وحش در مجاورت سکونتگاه‌های انسانی و بروز خسارت به دام، طیور و محصولات کشاورزی شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با چنین مواردی، از هرگونه اقدام آسیب‌رسان یا کشتن جانوران خودداری کرده و موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای مدیریت اصولی و ایمن تعارض صورت گیرد.

عزیزی همچنین بر ضرورت پیشگیری از خسارت‌های احتمالی تأکید کرد و گفت: ایمن‌سازی محل نگهداری دام و طیور، حفاظت از مزارع، استفاده از ظرفیت بیمه برای کاهش زیان‌های مالی و رعایت اصول پیشگیرانه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش تعارض میان جوامع محلی و حیات وحش کمک کند.

وی در پایان، مدیریت اصولی پسماند‌ها توسط شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و تقویت فعالیت کارگروه‌های مرتبط با مدیریت حیوانات بلاصاحب را از دیگر ضرورت‌های کاهش تعارضات دانست و تأکید کرد: حفاظت مؤثر از حیات وحش نیازمند همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های محلی است تا ضمن صیانت از تنوع زیستی، از وارد آمدن خسارت به سرمایه‌های اقتصادی و معیشت شهروندان نیز جلوگیری شود.