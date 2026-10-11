به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در دل رودبست بابلسر، جایی که بوی شالیزار با نسیم دریا گره خورده، نام امیر پازواری دوباره بر سر زبان‌ها نشست. این شاعر و عارف بنام قرن نهم هجری، بزرگ‌ترین شاعر طبری‌سرای مازندران محسوب می‌شود؛ شاعری که شاید نامش فراتر از مرز‌های استان رفته، اما همچنان در دل مردم این دیار جای دارد و با دوبیتی‌هایش شناخته می‌شود.

همایش بزرگداشت امیر پازواری در ۶ روستای رودبست

همایش بزرگداشت امیر پازواری با حضور گسترده مردم و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب طبری در ۶ روستای بخش رودبست برگزار شد. این برنامه با هدف انتقال میراث فرهنگی، تقویت فرهنگ طبری و ایجاد شور و نشاط اجتماعی طراحی شده و به گفته برگزارکنندگان، می‌تواند فرصت مناسبی برای جذب گردشگری نیز باشد. در حاشیه این همایش، بازی‌های بومی محلی و موسیقی‌های سنتی نیز اجرا شد تا فضایی شاد و فرهنگی برای شرکت‌کنندگان فراهم شود.

«این همایش‌ها باید بیشتر و بیشتر شود»

یکی از حاضران در این مراسم با تأکید بر ضرورت تداوم این‌گونه برنامه‌ها گفت: «این همایش‌هایی که در مورد پازواری برگزار می‌شود، باید بیشتر و بیشتر شود تا نسل جوان هویت خودش را به عنوان هویت ماندگار ایرانی و مازندرانی بشناسد.» این جمله، نشان‌دهنده اهمیت حفظ و ترویج فرهنگ بومی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

امیر پازواری؛ سرمایه فرهنگی مازندران

امیر پازواری، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شاعران طبری‌سرای مازندران، سرمایه‌ای فرهنگی برای این استان و ایران محسوب می‌شود. برگزاری همایش‌هایی در بزرگداشت او، نه‌تنها به حفظ یاد و خاطره این شاعر بزرگ کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی و ایجاد پیوند میان نسل‌ها خواهد بود.

افق پیش رو؛ از یک همایش تا یک جریان فرهنگی

برگزاری چنین رویدادهایی، اگرچه گامی ارزشمند در مسیر احیای فرهنگ بومی است، اما آنچه می‌تواند اثر آن را ماندگار کند، تبدیل این همایش‌ها به یک جریان مستمر فرهنگی است. پیوند دادن این برنامه‌ها با فعالیت‌های آموزشی، تولید محتوای فرهنگی، حمایت از پژوهش‌های طبری‌شناسی و مشارکت نسل جوان، می‌تواند امیر پازواری را از یک نام تاریخی به یک جریان زنده هویتی در مازندران تبدیل کند.

گزارش از حسین زاده