سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: در بازی مقابل الغرافه، ابتدا به دنبال یک فوتبال با کیفیت هستیم و سپس بتوانیم بازی را ببریم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال مقابل الغرافه قطر در دور دوم مسابقات لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: بازی فردا برای هر دو تیم سخت است و مهم خواهد بود. شرایط خوبی داریم. با احترام به تیم الغرافه باید بگویم شناخت خوبی از آنها داریم و می‌خواهیم یک فوتبال خوب انجام دهیم و در ادامه بتوانیم بازی را ببریم.

وی درباره کیفیت مسابقات در مرحله گروهی لیگ نخبگان و اشاره به برد اول استقلال مقابل السد قطر و شباهت رقیبان این تیم تاکید کرد: تمام تیم‌هایی که در این مرحله حضور دارند باکیفیت هستند. السد تیم با کیفیتی است. می‌دانیم الغرافه هم بازیکنان خوبی دارد. با احترام به حریف، استقلال هستیم و ترسی از این تیم‌ها نداریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: ترسی از بازی فردا نداریم و با تمام وجود دنبال یک بازی باانضباط و خوب هستیم تا تمام امتیازات را برای خود کنیم. بازی با السد قطر تمام شده است و به فکر دیدار فردا هستیم.

بختیاری زاده درباره خط حمله سرعتی الغرافه گفت: من نمی‌توانم الان درباره موضوعات فنی صحبت کنم، اما تنها نکته‌ای که می‌توانم بگویم این است که می‌خواهیم فضا را در دفاع از بازیکنان باکیفیت الغرافه بگیریم و با شناختی که از ضعف‌های حریف داریم استفاده کنیم و بتوانیم به حریف ضربه بزنیم.

تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی ۳ بر یک مقابل السد در هفته نخست لیگ نخبگان، فردا شب و از ساعت ۲۱:۴۵ در دوحه به مصاف الغرافه می‌رود.