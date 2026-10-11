سید سعید شاهرخی با بیان اینکه روگذر شهید سلیمانی در بهار سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: این طرح با عبور دادن کمربندی بروجرد از روی میدان‌ها و معابر شهری، طرحی کم‌نظیر در غرب کشور به شمار می‌رود.

وی بیان کرد:معماری و طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان امام خمینی (ره)بروجرد نقش مهمی در بهبود عبور و مرور شهری خواهد داشت .

وی در ادامه به فعالیت‌های انجام‌شده در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اشاره کرد و افزود: طرح هایی در حوزه ی فرآوری سنگ و سیلیس و منگنز در این منطقه در حال اجراست که ارزش آنها بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

استاندار لرستان با اشاره به پیگیری زیرساخت‌های برق منطقه ویژه اقتصادی بروجرد گفت: تأمین زیرساخت برق ۲۲۰ کیلوولت در حال طی مراحل اجرایی است و فراهم شدن این زیرساخت می‌تواند زمینه ی توسعه بیشتر صنعت و پیشرفت همه‌جانبه شهرستان را فراهم کند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تعامل و همدلی میان مسئولان استان و شهرستان گفت: بروجرد امروز به کارگاهی بزرگ برای سازندگی تبدیل شده و با همکاری مجموعه مدیریتی استان و شهرستان، اتفاقات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف در حال رقم خوردن است.

عباس گودرزی با اشاره به بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای بروجرد افزود:در ورودی‌های این شهرستان از سمت نهاوند، خرم‌آباد و اراک شاهد جاده‌های استاندارد هستیم و در حوزه ی ریلی هم عملیات اجرایی طرح راه‌آهن بروجرد پس از سال‌ها انتظار آغاز شده و روند تکمیل آن دنبال می‌شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، منطقه ویژه اقتصادی را از ظرفیت‌های مهم توسعه شهرستان دانست و بیان کرد: اخذ مجوز گمرکی و پیگیری ساخت پست برق ۲۳۰ کیلوولت از دیگر برنامه های زیرساختی در مسیر توسعه اقتصادی بروجرد است.

شاهرخی تأکید کرد: توسعه ی زیرساخت‌ها و اجرای طرح های عمرانی در بروجرد با جدیت دنبال می‌شود و این طرح ها برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و فراهم کردن زمینه ی توسعه شهرستان ادامه خواهد داشت.