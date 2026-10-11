به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی بختگان گفت: کشاورزان این شهرستان در سال جاری ۵۰ هکتار از زمین‌های خود را به کاشت این محصول اختصاص داده‌اند که این مقدار نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی دارد.

آروین افزود: متوسط برداشت این محصول در این شهرستان هزار و ۲۰۰ کیلو در هکتار است.

او ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۶۰ تن کنجد از این مزارع برداشت و به بازر‌های مصرف روانه شود.

مدیر جهاد کشاورزی بختگان در پایان گفت: ۸۰ درصد کاشت این محصول در آباده طشک کشت می‌شود.

شهرستان بَختِگان یکی از شهرستان‌های استان فارس است که مرکز این شهرستان، شهر آباده طشک است.