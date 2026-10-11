سخنگوی کرملین با بیان اینکه رئیس‌جمهور اوکراین دچار «جنون» شده، گفت که او در حال حاضر قادر به انجام اقدامات سنجیده نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در گفت‌و‌گو با پاول زاروبین، خبرنگار برجسته روس بیان کرد: زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) طبیعتا با توجه جنونش، بعید است که در حال حاضر قادر به انجام هرگونه اقدام سنجیده باشد. اگر او قادر به انجام آن بود، اکنون تمایل خود را برای مذاکره صلح نشان می‌داد.

طبق گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی کرملین در ادامه تاکید کرد: زلنسکی اکنون از تمام جاسوسانش پول بیشتری درخواست می‌کند، از جمله برای دفاع هوایی و سلاح‌های دوربرد و دسترسی به زیرساخت‌های استارلینک تا نیرو‌های مسلح اوکراین بتوانند حملاتی را در عمق روسیه انجام دهند. رئیس رژیم کی‌یف با نشان دادن تمایل به تجاوز موثر علیه روسیه اشتباه کرد. این یک اشتباه غم‌انگیز برای اوکراین است. این کار را نمی‌توان با روسیه انجام داد. کسانی که با روسیه اینگونه رفتار می‌کنند، هزینه آن را می‌پردازند و اکنون این اوکراین است که هزینه آن را می‌پردازد.

لغو دیدار سه‌جانبه پزشکیان-پوتین-علی‌اف

سخنگوی کرملین با اشاره به اجلاس اخیر در ترکمنستان گفت که نشست سه‌جانبه بین روسای جمهور ایران، روسیه، آذربایجان پس از اجلاس محیط زیست خزر طبق برنامه برگزار نشد.

او گفت: یک جلسه با رئیس‌جمهور ترکمنستان برگزار شد و بلافاصله پس از آن تغییر برنامه‌ای رخ داد. جلسه با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران هم روز بعد از آن برگزار شد. همانطور که می‌دانید، تغییرات زیادی در لحظه رخ داد و قرار بود نشستی سه‌جانبه با حضور مسعود پزشکیان، ولادیمیر پوتین و الهام علی‌اف برگزار شود که انجام نشد.

تماس پوتین و ترامپ

سخنگوی کرملین تا حدودی به تماس محرمانه میان ولادمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: تماس تلفنی که شما از آن خبر ندارید، شاید انجام شده است!

چندی پیش ترامپ به مناسبت تولد پوتین گفت که با رئیس‌جمهور روسیه در آن روز تلفنی گفت‌و‌گو خواهد کرد و ظاهرا این تماسی که کرملین به آن اشاره دارد، مربوط به همان روز است.

پسکوف درباره تماس‌ها روز تولد پوتین گفت: یادآوری می‌کنم که پوتین در روز تولدش تقریبا ۱۲ تماس تلفنی بین‌المللی داشت و فقط خانواده، عزیزان و دوستانش توانستند تولدش را به او تبریک بگویند.