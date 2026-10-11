به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احسان کریمی میبدی در پیامی رحلت عالم ربانی آیت‌الله سید علیرضا حیدری میبدی را تسلیت گفت. در پیام احسان کریمی میبدی آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

رحلت عالم ربانی، استاد اخلاق و روحانی جلیل القدر، حضرت آیت‌الله سید علیرضا حیدری میبدی، موجب تأثر و تألم فراوان شد و ضایعه‌ای اندوهبار برای جامعه دینی و دوستداران علم و معرفت رقم زد.

آن عالم فرزانه که عمر شریف خویش را در مسیر بندگی خداوند متعال، ترویج معارف نورانی اسلام و تعالیم حیات‌بخش اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) سپری کرد، با منش اخلاقی، روحیه معنوی و سلوک متواضعانه خود، الگویی ارزشمند از زیست مؤمنانه و تعهد دینی به یادگار گذاشت.

بی‌شک، فقدان چنین شخصیت‌های برجسته‌ای که عمر خویش را در راه اعتلای معارف دینی، هدایت معنوی جامعه و ترویج ارزش‌های اخلاقی صرف کرده‌اند، ضایعه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر است؛ اما آثار و برکات حضور پربرکت آنان در جان و اندیشه شاگردان، ارادتمندان و مؤمنان باقی خواهد ماند و یاد و نامشان همواره گرامی داشته خواهد شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با بیت مکرم، شاگردان، ارادتمندان و عموم مردم شریف استان یزد، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل، اجر جزیل و تسلای خاطر مسئلت دارم.

احسان کریمی میبدی

مدیرکل صداوسیمای استان یزد

آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد. پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند. مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سیدمحمدباقر مدرسی بهره برد.

او در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.



او آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد.