مقام‌های لهستان در پی دریافت اطلاعاتی درباره احتمال سوءقصد به مقامات ارشد این کشور از جمله نخست وزیر، نشست اضطراری برگزار کرده و در آماده‌باش کامل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقام‌های لهستان نشستی اضطراری برای بررسی تهدید احتمالی علیه «دونالد تاسک»، نخست‌وزیر و «ولادیسلاو کوشینیاک-کامیش»، وزیر دفاع این کشور برگزار کردند.

«کارولینا گالنتسکا»، سخنگوی وزارت کشور لهستان، اعلام کرد که این نشست پس از دریافت اطلاعاتی از سوی پلیس درباره احتمال وقوع حمله علیه این دو مقام ارشد دولتی تشکیل شده است.

به گفته وی، نشست اضطراری در مرکز مبارزه با تروریسم آژانس امنیت داخلی لهستان برگزار شد. با این حال، ماهیت دقیق تهدید احتمالی هنوز مشخص نشده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مقام‌های لهستان پس از وقوع چندین حمله خشونت‌آمیز در مدارس این کشور طی هفته جاری، تدابیر امنیتی را تشدید کرده‌اند.

لهستان طی چهار روز گذشته شاهد سه حمله با چاقو در مراکز آموزشی بوده است که در جریان آنها دست‌کم یک نفر کشته و چندین نفر دیگر، از جمله کودکان، زخمی شده‌اند.

پلیس لهستان اعلام کرده است که در سراسر کشور ۱۱۷ نفر را به اتهام حمل سلاح سرد یا سلاح‌های خطرناک و همچنین تهدید به حمله به مدارس یا دانش‌آموزان بازداشت کرده است. نیرو‌های پلیس همچنین ۶۴ هزار مدرسه را بازرسی کرده‌اند که بیشتر آنها در استان مازوویای مرکزی قرار دارند.