سخنگوی صنعت برق با تشریح جزئیات برنامه مدیریت بار در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی، از حذف کامل محدودیت‌های تامین برق برای شهرک‌های صنعتی و صنایع زیر ۲ مگاوات خبر داد و اعلام کرد صنایع بزرگ نیز می‌توانند با بهره‌گیری از سازوکار‌های نوین بورس انرژی، برق مورد نیاز خود را فراتر از سهمیه‌های تعیین‌شده تامین کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مصطفی رجبی مشهدی، با تاکید بر سیاست حمایتی وزارت نیرو از بخش تولید و اشتغال کشور، جزئیات تازه‌ای از نحوه تامین برق صنایع در بازه زمانی مدیریت مصرف را تشریح کرد.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت برای حمایت از صنایع کوچک گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان خرد و متوسط، مقرر گردید برق تمامی شهرک‌های صنعتی و صنایع با دیماند زیر ۲ مگاوات، توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌صورت کامل و بدون اعمال هیچ‌گونه محدودیتی تامین گردد تا روند تولید در این واحد‌ها خللی نداشته باشد.

سخنگوی صنعت برق در خصوص وضعیت تامین برق صنایع بزرگ و انرژی‌بر نیز تصریح کرد: صنایع بالای ۲ مگاوات که مشترک شرکت‌های توزیع برق هستند و همچنین صنایع فلزی (مس، آلومینیوم، فولاد و فروآلیاژ) و صنایع پتروشیمی که مشترک شرکت‌های برق منطقه‌ای محسوب می‌شوند، می‌توانند در بازه زمانی ساعت ۲۲ شب الی ۱۰ صبح، برق مورد نیاز خود را بدون محدودیت تامین نمایند.

رجبی مشهدی با اشاره به تمهیدات ویژه برای صنایع استراتژیک افزود: همچنین به‌منظور استمرار تولید محصولات کلیدی، تا رفع کامل محدودیت‌ها، صنایع تولیدکننده اسلب با اولویت تعیین شده وزارت صمت تامین برق گردند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان ساخت: صنایع بزرگ می‌توانند برای تامین برق مازاد بر سهمیه تعیین‌شده خود، از سازوکار‌های شفاف و رقابتی بورس انرژی بهره‌مند شوند. این صنایع می‌توانند با خرید برق از "تابلو سبز"؛ "تابلو آزاد" و همچنین خرید "گواهی‌های صرفه‌جویی" و استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، محدودیت‌های احتمالی را به‌طور کامل مرتفع کنند.