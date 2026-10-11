نمایشگاه روستا و عشایر در تهران با استقبال بی‌نظیر بازدیدکنندگان و فروش بالای محصولات به کار خود پایان داد و استان ایلام نیز در این نمایشگاه حضوری فعال داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فرشاد یاسمی» مدیرکل عشایر استان ایلام، در این باره گفت: شرکت‌کنندگان امسال با عرضه بیش از یکصد قلم کالای تولیدی که نسبت به سال گذشته افزایش دوبرابری داشته، در این نمایشگاه حضور یافتند و شاهد استقبال خوبی بودیم.

«جهانبخش میرزاوند» رئیس عشایر کل کشور، نیز با بیان اینکه امسال استقبال خوبی از نمایشگاه شد، از برنامه‌ریزی برای حضور حداکثری روستاییان و عشایر برای سال آینده خبر داد و گفت: با اختصاص مکان بیشتر، امکان حضور را برای همه درخواست‌کنندگان در نمایشگاه فراهم می‌کنیم.

شرکت‌کنندگان در نمایشگاه از جمله نمایندگان استان ایلام، از فروش بالای محصولات خود در نمایشگاه امسال ابراز خوشحالی کردند.

۲۷ استان در این نمایشگاه حضور یافتند و محصولات لبنی و صنایع دستی خود را به بازدیدکنندگان عرضه کردند.