

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۲ تیم در دو منطقه غرب و شرق رقابت می‌کنند و از هر منطقه ۸ تیم برتر راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند. در این دوره تیم‌های استقلال تهران و تراکتور تبریز با توجه به قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول پس از ناتمام ماند فصل به عنوان نمایندگان ایران معرفی شدند، اما به علت شرایط جنگی از میزبانی مسابقات محروم هستند. هر یک از تیم‌ها در دور گروهی بر اساس قرعه ۴ دیدار خانگی و ۴ دیدار خارج از خانه با حریفان مختلف برگزار خواهد کرد و جدول مسابقات به صورت کلی محاسبه خواهد شد. برنامه هفته دوم به این شرح است:

*** دور گروهی - هفته دوم:

** منطقه غرب:

* دوشنبه ۲۰ مهر:

پاختاکور ازبکستان - القادسیه عربستان در تاشکند

- در تیم پاختاکور مرتضی پورعلی گنجی مدافع ایرانی عضویت دارد.

تراکتور تبریز - الشَمال قطر (ساعت ۱۹:۳۰ - استادیوم سلطان قابوس در مسقط عمان - داور: محمد نظمی از مالزی)

- تیم تراکتور تبریز پیش از این ۰ - ۱ مغلوب تیم شباب الاهلی امارات شد.

الوصل امارات - الاهلی عربستان (قهرمان دوره قبل)

- در تیم الوصل مهدی طارمی ستاره خط حمله تیم ایران عضویت دارد.

نیروی هوایی عراق - العین امارات

النصر عربستان - نفتچی فرغانه ازبکستان

الغرافه قطر - استقلال تهران ایران (ساعت ۲۱:۴۵ - استادیوم ثانی بن جاسم دوحه - داور: آلکس کینگ از استرالیا)

- تیم استقلال پیش از این ۳ - ۰ تیم السد قطر را شکست داد.

* سه شنبه ۲۱ مهر:

السد قطر - الهلال عربستان

الاتحاد عربستان - شباب‌الاهلی امارات

- در تیم شباب الاهلی، سعید عزت اللهی هافبک ملی پوش ایرانی، سردار آزمون مهاجم ایرانی، مرصاد سیفی مدافع ایرانی و رضا غندی پور دیگر مهاجم ایرانی عضویت دارند.

در جدول منطقه غرب تیم‌های ۳ امتیازی العین امارات، استقلال تهران، القادسیه عربستان و الهلال عربستان اول تا چهارم هستند. تیم شباب الاهلی امارات (تیم سعید عزت اللهی، سردار آزمون و مرصاد سیفی) با ۳ امتیاز در رده پنجم است و تیم پاختاکور ازبکستان (تیم مرتضی پورعلی گنجی) با یک امتیاز دهم هستند. تیم الوصل امارات (تیم مهدی طارمی) بدون امتیاز دوازدهم و تیم تراکتور تبریز بدون امتیاز در رده سیزدهم قرار دارند.

** منطقه شرق:

* سه شنبه ۲۱ مهر:

نیوکاسل جتس استرالیا - گامبا اوزاکا ژاپن

کیوتو پرپل سانگا ژاپن - راتچابوری تایلند

پوهانگ استیلرز کره جنوبی - جوهور دارالتعظیم مالزی

- در تیم جوهور شهاب زاهدی مهاجم ایرانی عضویت دارد.

شانگهای پورت چین - دائه جون هاناسیتی زن کره جنوبی

بوریرام یونایتد تایلند - بیجینگ گوان چین

کنگ آن هانوی ویتنام - کاشیما آنتلرز ژاپن

- چهارشنبه ۲۲ مهر:

ویسل کوبه ژاپن - جیونبوک هیوندای کره جنوبی

کاشیوا ریسول ژاپن - تای پورت تایلند

در جدول منطقه شرق تیم‌های ۳ امتیازی کاشیما آنتلرز، گامبا اوزاکا، شانگهای پورت و بیجینگ گوآن اول تا چهارم هستند. تیم جوهور دارالتعظیم (تیم شهاب زاهدی) با یک امتیاز هفتم است.