\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0644\u0627\u062d\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u06a9\u0631\u062f:\u0627\u0632 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0646\u0648\u0627\u062d\u06cc \u067e\u0631\u062e\u0637\u0631 \u0648 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n