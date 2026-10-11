معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران، از رفع اختلال موقت در خدمات سامانه‌های مرتبط با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد و اعلام کرد : این اختلال ناشی از مشکلات شبکه‌ای بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیک‌لریان، معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به بروز اختلال موقت در خدمات سامانه‌های مرتبط با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: این اختلال به دلیل مشکلات شبکه‌ای ایجاد شده، بود که با انجام اقدامات فنی لازم، برطرف شد.

وی با بیان اینکه خدمات این سامانه‌ها به وضعیت عادی بازگشته است، افزود: پایداری خدمات و تداوم ارائه سرویس به کاربران با جدیت پیگیری می‌شود.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است و بروز اختلال در خدمات مرتبط با آن می‌تواند دسترسی کاربران به بخشی از خدمات دولتی را با مشکل مواجه کند.