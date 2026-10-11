\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647\u060c \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u0648\u0633\u0633\u0647 \u0698\u0626\u0648 \u0641\u06cc\u0632\u06cc\u06a9 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f4:\u06f2\u06f2:\u06f1\u06f2 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 ( \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f9 \u0645\u0647\u0631) \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f2\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0633\u0631\u067e\u0644 \u0630\u0647\u0627\u0628 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0